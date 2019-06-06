Видеомост Москва – Пекин в преддверии саммита ШОС

Участник в Москве:
- директор Института Дальнего Востока РАН Сергей ЛУЗЯНИН.
В Пекине:
- старший научный сотрудник мозгового центра Тайхэ, экс-заместитель директора Института мирового развития Центра исследований развития при Госсовете КНР ДИН Ифань;
- экс-директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук У Эньюань.
13−14 июня в Бишкеке под председательством Киргизии пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, после которого председательство в ШОС на 2019–2020 годы перейдет к России. О повестке предстоящего саммита, о роли России и Китая в ШОС, о будущем Шанхайской организации сотрудничества, о региональной безопасности и вкладе ШОС в ее поддержание пойдет речь в рамках видеомоста.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
- директор Института Дальнего Востока РАН Сергей ЛУЗЯНИН.
В Пекине:
- старший научный сотрудник мозгового центра Тайхэ, экс-заместитель директора Института мирового развития Центра исследований развития при Госсовете КНР ДИН Ифань;
- экс-директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук У Эньюань.
13−14 июня в Бишкеке под председательством Киргизии пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, после которого председательство в ШОС на 2019–2020 годы перейдет к России. О повестке предстоящего саммита, о роли России и Китая в ШОС, о будущем Шанхайской организации сотрудничества, о региональной безопасности и вкладе ШОС в ее поддержание пойдет речь в рамках видеомоста.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/