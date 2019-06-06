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РИА Новости

Видеомост Москва – Пекин в преддверии саммита ШОС

Вчера, 09:47
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11 июня в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Пекин на тему: "Ожидания от саммита ШОС".
Участник в Москве:
- директор Института Дальнего Востока РАН Сергей ЛУЗЯНИН.

В Пекине:
- старший научный сотрудник мозгового центра Тайхэ, экс-заместитель директора Института мирового развития Центра исследований развития при Госсовете КНР ДИН Ифань;
- экс-директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук У Эньюань.

13−14 июня в Бишкеке под председательством Киргизии пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, после которого председательство в ШОС на 2019–2020 годы перейдет к России. О повестке предстоящего саммита, о роли России и Китая в ШОС, о будущем Шанхайской организации сотрудничества, о региональной безопасности и вкладе ШОС в ее поддержание пойдет речь в рамках видеомоста.
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