Видеомост Москва – Пекин в преддверии саммита ШОС

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11 июня в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Пекин на тему: "Ожидания от саммита ШОС".