Нижегородская область будет укреплять связи с китайскими провинциями

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Нижегородская область будет укреплять сотрудничество с китайской провинцией Хубэй и другими провинциями верхнего и среднего течения реки Янцзы, заявил в интервью РИА Новости в рамках Нижегородская область будет укреплять сотрудничество с китайской провинцией Хубэй и другими провинциями верхнего и среднего течения реки Янцзы, заявил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума глава региона Глеб Никитин.

Соглашение о сотрудничестве между Нижегородской областью и провинцией Хубэй было подписано 23 мая на форуме "Волга-Янцзы" в Чебоксарах.

"Подписанное соглашение позволит укрепить наши экономические связи, найти новые возможности для экспорта нижегородской продукции на китайский рынок, а также расширить культурно-образовательное взаимодействие. Мы планируем провести различные мероприятия для укрепления сотрудничества", - сказал губернатор.

Он отметил, что провинция Хубэй схожа с Нижегородской областью: она является индустриальной базой Китая с развитым производством автомобилей, станков, оптоэлектронных приборов, текстиля, химических продуктов. "Наши регионы обладают также мощной научно-образовательной базой и богатыми инновационными ресурсами", - добавил Никитин.

По его словам, провинция Хубэй стала четвертым регионом, с которым Нижегородская область подписала соглашение о сотрудничестве в формате "Волга-Янцзы".

"Мы уже плодотворно взаимодействуем с провинциями Аньхой, Сычуань, Хунань … В этом году мы отмечаем пятилетие наших партнерских отношений с провинцией Аньхой", - заключил губернатор Нижегородской области.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.

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