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РИА Новости
Культура

Директор Третьяковки ответила на критику в адрес смотрителей галереи

Вчера, 03:30
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители у картины Ильи Репина "Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца" в Третьяковской галерее. Архивное фото
Посетители у картины Ильи Репина Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Третьяковской галерее. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетители у картины Ильи Репина "Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца" в Третьяковской галерее. Архивное фото
ЛОНДОН, 6 июн – РИА Новости, Мария Табак. Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в интервью РИА Новости объяснила разницу между несанкционированными экскурсиями и простым обсуждением посетителями увиденного.
Смотрителей Третьяковки в социальных сетях периодически критикуют за то, что они якобы не дают посетителям возможности обсуждать картины, считая это несанкционированной экскурсией.

Попробуйте прийти в любой западноевропейский музей со своей группой и посмотрите, что будет. Вас немедленно остановят, прервут, потому что экскурсии могут вести только санкционированные гиды: либо музейные, либо входящие в систему государственной аккредитации со специальным бейджем. У меня есть бейдж, и я его обязательно надеваю, когда вожу экскурсии для попечителей, поскольку смотрители могут не знать меня в лицо.

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Зельфира Трегулова
Директор Третьяковской галереи
Трегулова пояснила, что, борясь с несанкционированными экскурсиями, музеи, с одной стороны, противостоят некачественной подаче материала, а с другой – обеспечивают удобство всех посетителей.
Посетители на выставке Василий Верещагин в Третьяковской галерее на Крымском валу. Архивное фото
5 июля 2018, 12:30
Третьяковка начала бороться с "нелегальными" экскурсиями
"Когда речь идет об экскурсиях, мы очень точно соотносим время, чтобы у главных работ не сталкивались две или три группы. Несанкционированные экскурсии смешивают этот график", - пояснила она.
В то же время Трегулова заверила, что если речь идет о простом обсуждении увиденных работ, никто ничего против иметь не будет.
"До пяти человек никто к вам не будет с этим приставать, это уже преувеличение и доведение до абсурда", - сказала она.
Государственная Третьяковская галерея
4 июня 2018, 08:00
Что вы знаете о Третьяковской галерее и ее шедеврах
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КультураЗельфира ТрегуловаРоссияТретьяковская галерея
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