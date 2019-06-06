Директор Третьяковки ответила на критику в адрес смотрителей галереи

ЛОНДОН, 6 июн – РИА Новости, Мария Табак. Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в интервью РИА Новости объяснила разницу между несанкционированными экскурсиями и простым обсуждением посетителями увиденного.
Смотрителей Третьяковки в социальных сетях периодически критикуют за то, что они якобы не дают посетителям возможности обсуждать картины, считая это несанкционированной экскурсией.
Попробуйте прийти в любой западноевропейский музей со своей группой и посмотрите, что будет. Вас немедленно остановят, прервут, потому что экскурсии могут вести только санкционированные гиды: либо музейные, либо входящие в систему государственной аккредитации со специальным бейджем. У меня есть бейдж, и я его обязательно надеваю, когда вожу экскурсии для попечителей, поскольку смотрители могут не знать меня в лицо.
Трегулова пояснила, что, борясь с несанкционированными экскурсиями, музеи, с одной стороны, противостоят некачественной подаче материала, а с другой – обеспечивают удобство всех посетителей.
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"Когда речь идет об экскурсиях, мы очень точно соотносим время, чтобы у главных работ не сталкивались две или три группы. Несанкционированные экскурсии смешивают этот график", - пояснила она.
В то же время Трегулова заверила, что если речь идет о простом обсуждении увиденных работ, никто ничего против иметь не будет.
"До пяти человек никто к вам не будет с этим приставать, это уже преувеличение и доведение до абсурда", - сказала она.
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