Директор Третьяковки ответила на критику в адрес смотрителей галереи

ЛОНДОН, 6 июн – РИА Новости, Мария Табак. Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в интервью РИА Новости объяснила разницу между несанкционированными экскурсиями и простым обсуждением посетителями увиденного.

Смотрителей Третьяковки в социальных сетях периодически критикуют за то, что они якобы не дают посетителям возможности обсуждать картины, считая это несанкционированной экскурсией.

Попробуйте прийти в любой западноевропейский музей со своей группой и посмотрите, что будет. Вас немедленно остановят, прервут, потому что экскурсии могут вести только санкционированные гиды: либо музейные, либо входящие в систему государственной аккредитации со специальным бейджем. У меня есть бейдж, и я его обязательно надеваю, когда вожу экскурсии для попечителей, поскольку смотрители могут не знать меня в лицо. Зельфира Трегулова Директор Третьяковской галереи Директор Третьяковской галереи

Трегулова пояснила, что, борясь с несанкционированными экскурсиями, музеи, с одной стороны, противостоят некачественной подаче материала, а с другой – обеспечивают удобство всех посетителей.

"Когда речь идет об экскурсиях, мы очень точно соотносим время, чтобы у главных работ не сталкивались две или три группы. Несанкционированные экскурсии смешивают этот график", - пояснила она.

В то же время Трегулова заверила, что если речь идет о простом обсуждении увиденных работ, никто ничего против иметь не будет.