Власти Чукотки объяснили позицию региона в социально-экономическом рейтинге

ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – РИА Новости. Низкая позиция Чукотки в рейтинге РИА Новости по социально-экономическому положению регионов в 2018 году обусловлена географическим положением региона, экстремальным климатом и плохо развитой транспортной инфраструктурой, заявил РИА Новости представитель правительства автономного округа.

Согласно данным рейтинга, по итогам 2018 года в аутсайдерах оказались регионы Северного Кавказа и Дальнего Востока. Последние места, как и по итогам 2017 года, занимают Тува, Еврейская автономная область, республика Алтай, Ингушетия и Чукотский автономный округ (81-е место из 85). Лидируют в рейтинге Москва и Петербург. В основу исследования вошли масштаб и эффективность экономики, а также показатели бюджетной и социальной сфер.

"Несмотря на низкую итоговую позицию округа по итогам интегрального рейтинга, отметим, что по таким показателям, как объем инвестиций и доходы консолидированного бюджета на душу населения, уровень бедности, уровень безработицы и другие, округ входит в число лидеров", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что низкая позиция Чукотки в рейтинге обусловлена экстремальными климатическими условиями, географической удаленностью от экономических центров страны, слабой транспортной инфраструктурой, а также низкой численностью местных жителей. Эти факторы сдерживают экономическое развитие региона, добавил собеседник.