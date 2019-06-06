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РИА Новости

Власти Чукотки объяснили позицию региона в социально-экономическом рейтинге

Вчера, 02:59
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© РИА Новости / Липич ОльгаАнадырь. Архивное фото
Анадырь. Архивное фото
© РИА Новости / Липич Ольга
Анадырь. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – РИА Новости. Низкая позиция Чукотки в рейтинге РИА Новости по социально-экономическому положению регионов в 2018 году обусловлена географическим положением региона, экстремальным климатом и плохо развитой транспортной инфраструктурой, заявил РИА Новости представитель правительства автономного округа.
Согласно данным рейтинга, по итогам 2018 года в аутсайдерах оказались регионы Северного Кавказа и Дальнего Востока. Последние места, как и по итогам 2017 года, занимают Тува, Еврейская автономная область, республика Алтай, Ингушетия и Чукотский автономный округ (81-е место из 85). Лидируют в рейтинге Москва и Петербург. В основу исследования вошли масштаб и эффективность экономики, а также показатели бюджетной и социальной сфер.
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Названы регионы с самым высоким качеством жизни
"Несмотря на низкую итоговую позицию округа по итогам интегрального рейтинга, отметим, что по таким показателям, как объем инвестиций и доходы консолидированного бюджета на душу населения, уровень бедности, уровень безработицы и другие, округ входит в число лидеров", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что низкая позиция Чукотки в рейтинге обусловлена экстремальными климатическими условиями, географической удаленностью от экономических центров страны, слабой транспортной инфраструктурой, а также низкой численностью местных жителей. Эти факторы сдерживают экономическое развитие региона, добавил собеседник.
Также он дал оценку методике составления рейтинга. "Регионы необходимо делить на группы, позволяющие сравнить их в рамках этой группы, и подбирать сравнимые показатели соответствующей экономической, климатической, географической и другой специфики", - отметил представитель правительства региона.
Рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам 2018 года
3 июня, 00:00
Рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам 2018 года
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Чукотский автономный округРоссияОбществоЭкономика
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