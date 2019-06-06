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РИА Новости

Лавров рассказал, как Россия работает над дедолларизацией внешней торговли

00:37
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© РИА Новости / Виталий ТимкивКупюры американских долларов и монета с гербом Российской Федерации
Купюры американских долларов и монета с гербом Российской Федерации
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Россия работает над снижением зависимости от доллара и переходу на расчеты в национальных валютах с целым рядом стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Говоря о национальных валютах, надо отметить, что эти процессы идут не только по двусторонним каналам между Россией и Китаем. Мы занимаемся этим с целым рядом других стран, особенно из числа наших крупных партнёров, где взаимный товарооборот более или менее сбалансирован, и есть спрос на рубли и валюты наших контрагентов. Эти процессы также идут в рамках БРИКС. Это как раз те компоненты общих усилий, которые в итоге будут содействовать снижению зависимости от доллара", - сказал Лавров в интервью РБК, текст которого размещен на сайте министерства.
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"В долгосрочном плане уже пошёл мыслительный процесс относительно того, как отвязаться от доллара США и создать систему, которая не будет зависеть от капризов той или иной американской администрации, от её манер в том, что касается ведения экономических отношений в мире, и от того, чтобы превращаться в инструмент внутриполитической борьбы в США", - подчеркнул он.
Глава МИД отметил, говоря о взаимоотношениях с Китаем, что "процесс перехода на расчёты в национальных валютах идёт". "Доля нашей торговли, которая обслуживается национальными валютами, сейчас в районе 18% (примерно пятая часть). Это уже серьёзно. И эта доля растёт", - сказал он.
Министр уверен, что "эти процессы помогают российско-китайской торговле не зависеть от конъюнктурно привнесённых факторов из-за американского произвола, это ещё укрепляет позиции юаня, который и так достаточно успешно осваивается в мировой финансовой системе". " Это способствует и укреплению рубля", - заключил Лавров.
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Сергей ЛавровРоссияЭкономика
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