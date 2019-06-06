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РИА Новости

Лавров рассказал об общих интересах у России и США

00:26
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© РИА Новости / Владимир ПесняМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Колумбии Ольмесом Трухильо
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Колумбии Ольмесом Трухильо
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия и США имеют общий интерес в вопросе борьбы с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Конечно, у нас с ними общий интерес в борьбе с терроризмом. Это абсолютно очевидно. Здесь интересы совпадают. Если только не использовать террористов в политических целях, как это бывало", - сказал Лавров в интервью РБК.
По его словам, из-за этих экспериментов США из Афганистана появилась террористическая группировка "Аль-Каида"*, из Ирака – "Исламское государство"*.
"Сейчас из Сирии появилась разновидность "Аль-Каиды"* – "Джебхат ан-Нусра"*, которая продолжает мимикрировать. Такой разговор нужен", - подчеркнул Лавров.
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