Лавров рассказал об общих интересах у России и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Колумбии Ольмесом Трухильо

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия и США имеют общий интерес в вопросе борьбы с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Конечно, у нас с ними общий интерес в борьбе с терроризмом. Это абсолютно очевидно. Здесь интересы совпадают. Если только не использовать террористов в политических целях, как это бывало", - сказал Лавров в интервью РБК

По его словам, из-за этих экспериментов США из Афганистана появилась террористическая группировка "Аль-Каида"*, из Ирака – "Исламское государство"*.

"Сейчас из Сирии появилась разновидность "Аль-Каиды"* – "Джебхат ан-Нусра"*, которая продолжает мимикрировать. Такой разговор нужен", - подчеркнул Лавров.