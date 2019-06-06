Лавров раскритиковал спекуляции о Союзном договоре России и Белоруссии

Командный пункт на Осиповичском полигоне в Могилевской области во время учений "Запад-2017"

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Текст Союзного договора России и Белоруссии не вызывает спекуляций о том, что этот документ ставит целью вывести кого-то на "президентский трон", заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, близких к Кремлю, сообщило, что в администрации президента России прорабатывают возможности оставить у власти президента Владимира Путина после 2024 года, один из сценариев предполагает объединение с Белоруссией в новое государство, которое возглавит Путин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с публикацией агентства Bloomberg о "сценариях" сохранения власти Путина после 2024 года и считают это "вольными упражнениями", которые не имеют отношения к обсуждаемым в Кремле темам.

Ранее в марте президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы представителей общественности и СМИ, заявил, что не видит намерений со стороны российских властей включить республику в состав РФ.

"В Союзном договоре нет ничего, что могло бы подвести к спекуляциям о том, что его цель – вывести кого-то на "президентский трон", - сказал Лавров в интервью РБК

Глава МИД РФ также прокомментировал деятельность рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. "Прошло не так много времени. Вопрос серьезный, и он касается экономической, финансовой и налоговой сфер, многого другого", - заявил Лавров.

Как отметил министр, поскольку переговорный процесс еще продолжается, информации о темах дискуссии появляется немного. "Как показывает практика многих стран и ситуаций в ООН, как только переговоры начинают быть предметом публичной дискуссии, то переговорщики сразу замыкаются в своих позициях, и ничего позитивного не происходит", - пояснил он.