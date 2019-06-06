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РИА Новости

Лавров раскритиковал спекуляции о Союзном договоре России и Белоруссии

00:25
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкКомандный пункт на Осиповичском полигоне в Могилевской области во время учений "Запад-2017"
Командный пункт на Осиповичском полигоне в Могилевской области во время учений Запад-2017
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Лавров прокомментировал спекуляции вокруг Союзного договора России и Белоруссии
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Текст Союзного договора России и Белоруссии не вызывает спекуляций о том, что этот документ ставит целью вывести кого-то на "президентский трон", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, близких к Кремлю, сообщило, что в администрации президента России прорабатывают возможности оставить у власти президента Владимира Путина после 2024 года, один из сценариев предполагает объединение с Белоруссией в новое государство, которое возглавит Путин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с публикацией агентства Bloomberg о "сценариях" сохранения власти Путина после 2024 года и считают это "вольными упражнениями", которые не имеют отношения к обсуждаемым в Кремле темам.
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Ранее в марте президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы представителей общественности и СМИ, заявил, что не видит намерений со стороны российских властей включить республику в состав РФ.
"В Союзном договоре нет ничего, что могло бы подвести к спекуляциям о том, что его цель – вывести кого-то на "президентский трон", - сказал Лавров в интервью РБК.
Глава МИД РФ также прокомментировал деятельность рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. "Прошло не так много времени. Вопрос серьезный, и он касается экономической, финансовой и налоговой сфер, многого другого", - заявил Лавров.
Как отметил министр, поскольку переговорный процесс еще продолжается, информации о темах дискуссии появляется немного. "Как показывает практика многих стран и ситуаций в ООН, как только переговоры начинают быть предметом публичной дискуссии, то переговорщики сразу замыкаются в своих позициях, и ничего позитивного не происходит", - пояснил он.
В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что интеграция России и Белоруссии должна быть более весомой, а также сообщил, что Москва передала Минску свои предложения по интеграции. Позднее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск направил ответные предложения на этот счет.
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Сергей ЛавровСоюзное государствоБелоруссияРоссияПолитика
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