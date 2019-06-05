Россия и Китай призвали участников ДРСМД к диалогу

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия и Китай выступают за разрешение разногласий между сторонами ДРСМД путем ведения диалога и консультаций, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран по итогам их переговоров в Москве.

"Россия и Китай выступают за разрешение разногласий между сторонами ДРСМД путем ведения диалога и консультаций... Стороны намерены поддерживать тесный диалог и координировать свои подходы в данной сфере", - говорится в документе.

В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Камнем преткновения стала ракета 9М729 - модернизация ракеты 9М728, входящей в состав комплекса "Искандер-М". По заявлениям Вашингтона, ее максимальная дальность превышает 500 километров, что подпадает под действие ДРСМД. Россия отрицает эти обвинения и даже показала ракету иностранным атташе, но представители США и НАТО на встречу даже не приехали.

Президент РФ Владимир Путин в ситуации с ДРСМД решил поступить зеркально: Россия тоже приостанавливает участие в договоре и начинает разработку запрещенных соглашением ракетных систем. Однако размещать их будет только в ответ на аналогичные шаги Вашингтона.