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РИА Новости

Россия и Китай призвали участников ДРСМД к диалогу

Вчера, 19:35
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем. 5 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем. 5 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия и Китай выступают за разрешение разногласий между сторонами ДРСМД путем ведения диалога и консультаций, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран по итогам их переговоров в Москве.
"Россия и Китай выступают за разрешение разногласий между сторонами ДРСМД путем ведения диалога и консультаций... Стороны намерены поддерживать тесный диалог и координировать свои подходы в данной сфере", - говорится в документе.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
4 июня, 21:08
Столтенберг призвал Россию проявить "политическую волю" для спасения ДРСМД
В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Камнем преткновения стала ракета 9М729 - модернизация ракеты 9М728, входящей в состав комплекса "Искандер-М". По заявлениям Вашингтона, ее максимальная дальность превышает 500 километров, что подпадает под действие ДРСМД. Россия отрицает эти обвинения и даже показала ракету иностранным атташе, но представители США и НАТО на встречу даже не приехали.
Президент РФ Владимир Путин в ситуации с ДРСМД решил поступить зеркально: Россия тоже приостанавливает участие в договоре и начинает разработку запрещенных соглашением ракетных систем. Однако размещать их будет только в ответ на аналогичные шаги Вашингтона.
В рамках ДРСМД СССР/Россия и США обязались не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также пусковые установки к ним. СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, США - на тысячу меньше, однако это можно назвать разменом количества на качество: американские крылатые ракеты напрямую угрожали территории СССР и обладали повышенной точностью попадания.
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДНАТОКитайРоссияСШАБезопасностьВ мире
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