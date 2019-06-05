Россия и Китай заявили о приверженности системе контроля над вооружениями

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия и Китай в совместном заявлении подчеркнули принципиальную позицию стран о неприемлемости разрушения действующей системы соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином.

"В подписанном нами совместном заявлении об укреплении глобальной стратегической стабильности в современную эпоху подчеркивается принципиальная позиция России и Китая о неприемлемости разрушения действующей системы соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения", - сказал Путин.