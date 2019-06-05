МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия и Китай намерены укреплять взаимодействие в стратегической сфере, защищать глобальную и региональную стратегическую стабильность, говорится в совместном заявлении лидеров стран по итогам переговоров в Москве.

"Стороны признают, что в настоящий момент международная безопасность сталкивается с серьезными вызовами, в связи с чем стороны намерены углублять взаимное доверие и укреплять взаимодействие в стратегической сфере, настойчиво защищать глобальную и региональную стратегическую стабильность", - говорится в документе.

Отмечается, что РФ и КНР намерены и далее действовать в духе подписанного 25 июня 2016 года в Пекине совместного заявления президента РФ и председателя КНР об укреплении глобальной стратегической стабильности и подтверждают значимость изложенных в нем принципов.