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РИА Новости

Россия и Китай намерены укреплять взаимодействие в стратегической сфере

Вчера, 18:22
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия и Китай намерены укреплять взаимодействие в стратегической сфере, защищать глобальную и региональную стратегическую стабильность, говорится в совместном заявлении лидеров стран по итогам переговоров в Москве.
"Стороны признают, что в настоящий момент международная безопасность сталкивается с серьезными вызовами, в связи с чем стороны намерены углублять взаимное доверие и укреплять взаимодействие в стратегической сфере, настойчиво защищать глобальную и региональную стратегическую стабильность", - говорится в документе.
Отмечается, что РФ и КНР намерены и далее действовать в духе подписанного 25 июня 2016 года в Пекине совместного заявления президента РФ и председателя КНР об укреплении глобальной стратегической стабильности и подтверждают значимость изложенных в нем принципов.
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