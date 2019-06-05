Путин отметил большое число туристов из Китая на Красной площади в Москве

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия и КНР активно развивают взаимный туризм и сегодня на Красной площади больше всего туристов из Китая, которых прямо сейчас он и его коллега Си Цзиньпин, приехавший с официальным визитом в Россию, могут выйти и поприветствовать.

"Активно развивается взаимный туризм. В прошлом году Китай посетили порядка 2,2 миллиона россиян, в свою очередь в нашей стране побывали более 1,7 миллиона граждан КНР. Вот сейчас только что рассказывал нашему другу, председателю Си Цзиньпину, он переезжал из одного здания Московского Кремля в другое - на площади больше всего туристов именно из Китайской Народной Республики. Можно выйти и помахать им с удовольствием рукой, поприветствовать", - сказал Путин в ходе совместного заявления по итогам российско-китайских переговоров.