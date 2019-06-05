Россия и Китай продолжат сотрудничество по Сирии, КНДР и Венесуэле

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия и Китай будут продолжать сотрудничество по мирному урегулированию на Корейском полуострове, в Сирии, а также выступают за стабилизацию в Венесуэле, заявил президент России Владимир Путин.
"У наших стран совпадающие оценки ситуации вокруг Корейского полуострова. Реализуется совместная дорожная карта урегулирования", - сказал Путин во время заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров.
По его словам, альтернативы мирному дипломатическому разрешению проблем региона, включая ядерной, нет.
"Будем продолжать взаимодействие с китайскими партнерами по снижению напряженности на полуострове, укреплению безопасности в Северо-Восточной Азии в целом. Россия и Китай работают в пользу мирного урегулирования кризиса в Сирии. Выступают за стабилизацию обстановки в Венесуэле", - отметил президент РФ.
Российский лидер добавил, что Россия и Китай также сохраняют приверженность осуществлению совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. По его словам, в ходе переговоров подтверждено намерение и далее наращивать взаимодействие в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и на других ведущих многосторонних площадках.