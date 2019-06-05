Россия и Китай продолжат сотрудничество по Сирии, КНДР и Венесуэле

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в составе делегаций в Кремле

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в составе делегаций в Кремле

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия и Китай будут продолжать сотрудничество по мирному урегулированию на Корейском полуострове, в Сирии, а также выступают за стабилизацию в Венесуэле, заявил президент России Владимир Путин.

"У наших стран совпадающие оценки ситуации вокруг Корейского полуострова. Реализуется совместная дорожная карта урегулирования", - сказал Путин во время заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров.

По его словам, альтернативы мирному дипломатическому разрешению проблем региона, включая ядерной, нет.

"Будем продолжать взаимодействие с китайскими партнерами по снижению напряженности на полуострове, укреплению безопасности в Северо-Восточной Азии в целом. Россия и Китай работают в пользу мирного урегулирования кризиса в Сирии. Выступают за стабилизацию обстановки в Венесуэле", - отметил президент РФ.