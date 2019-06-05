СМИ: СГК ведет переговоры о покупке Красноярской ГРЭС-2

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) ведет переговоры о покупке Красноярской ГРЭС-2 у "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ), сообщает в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на энергорынке.

"Есть принципиальный интерес со стороны ГЭХа, сделка произойдет, если договорятся о цене", - рассказал собеседник издания, не уточняя, как долго могут идти переговоры.

Сейчас обсуждение находится на продвинутой стадии, отметил собеседник газеты.

Красноярская ГРЭС-2 - единственный актив ГЭХа, расположенный во второй ценовой зоне (Сибири), ее доля выработки в ОЭС "Сибири" по электроэнергии и по мощности составляет 2,5%, отмечает издание. EBITDA Красноярской ГРЭС-2 в 2019 году составила 1,2 миллиарда рублей, а ее рыночная стоимость может составить 2,8–4 миллиарда рублей, подсчитал Владимир Скляр из "ВТБ Капитала". Поскольку EBITDA компании СУЭК (ей принадлежит СГК) в 2018 году составила 2,55 миллиарда долларов, покупка станции за 60 миллионов долларов не выглядит сложной, считает Скляр.

Старший аналитик по электроэнергетике Центра энергетики МШУ "Сколково" Юрий Мельников отмечает, что по итогам 2018 года СГК выработала примерно пятую часть электроэнергии в энергосистеме Сибири. По его оценке, в случае вхождения Красноярской ГРЭС-2 в контур компании этот показатель мог бы увеличиться до 23%.