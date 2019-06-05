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РИА Новости
Теплоснабжение

СМИ: СГК ведет переговоры о покупке Красноярской ГРЭС-2

Вчера, 17:25
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© РИА Новости / Александр ПаниотовКрасноярск, центр города
Красноярск, центр города
© РИА Новости / Александр Паниотов
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) ведет переговоры о покупке Красноярской ГРЭС-2 у "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ), сообщает в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на энергорынке.

"Есть принципиальный интерес со стороны ГЭХа, сделка произойдет, если договорятся о цене", - рассказал собеседник издания, не уточняя, как долго могут идти переговоры.

Сейчас обсуждение находится на продвинутой стадии, отметил собеседник газеты.
Красноярская ГРЭС-2 - единственный актив ГЭХа, расположенный во второй ценовой зоне (Сибири), ее доля выработки в ОЭС "Сибири" по электроэнергии и по мощности составляет 2,5%, отмечает издание. EBITDA Красноярской ГРЭС-2 в 2019 году составила 1,2 миллиарда рублей, а ее рыночная стоимость может составить 2,8–4 миллиарда рублей, подсчитал Владимир Скляр из "ВТБ Капитала". Поскольку EBITDA компании СУЭК (ей принадлежит СГК) в 2018 году составила 2,55 миллиарда долларов, покупка станции за 60 миллионов долларов не выглядит сложной, считает Скляр.
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Старший аналитик по электроэнергетике Центра энергетики МШУ "Сколково" Юрий Мельников отмечает, что по итогам 2018 года СГК выработала примерно пятую часть электроэнергии в энергосистеме Сибири. По его оценке, в случае вхождения Красноярской ГРЭС-2 в контур компании этот показатель мог бы увеличиться до 23%.
По информации издания, следующим шагом компании СГК может стать приобретение крупнейшей в РФ Рефтинской угольной ГРЭС на Урале и профильных активов "Русгидро" на Дальнем Востоке.
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