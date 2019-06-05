Украинская полиция проверит все факты недостойного поведения сотрудников

КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев после гибели пятилетнего мальчика, в смерти которого подозревают правоохранителей, поручил проверить все заявления граждан о ненадлежащем поведении полицейских вне службы.
Ранее правоохранители задержали двух полицейских, которые в пьяном состоянии тяжело ранили пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Ребенок был транспортирован в Киев, за его жизнь боролись врачи. В понедельник он умер в больнице. Суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке после гибели ребенка.
"На контроль взять не только несение службы личным составом, но и поведение вне службы. Наша реакция должна быть жесткой на такие события. На недостойное поведение, правонарушения в быту - мгновенная ваша реакция", - цитирует Князева пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
Он сообщил, что трагедия в Киевской области с пятилетним ребенком поразила все полицейское общество.
"Мы обнаружили в области системные проблемы в блоке превенции, и несколько недель назад было принято решение об изменении всего руководящего состава этих подразделений… Несмотря на такие кардинальные изменения, мы не успели главного - предупредить смерть ребенка. По предварительным докладам служебного расследования в Переяславе-Хмельницком установлено, что один из задержанных полицейских системно нарушал общественные нормы поведения… Но реакции со стороны руководителей подразделения не было", - добавил Князев.