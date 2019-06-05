Украинская полиция проверит все факты недостойного поведения сотрудников

КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев после гибели пятилетнего мальчика, в смерти которого подозревают правоохранителей, поручил проверить все заявления граждан о ненадлежащем поведении полицейских вне службы.

Ранее правоохранители задержали двух полицейских, которые в пьяном состоянии тяжело ранили пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Ребенок был транспортирован в Киев, за его жизнь боролись врачи. В понедельник он умер в больнице. Суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке после гибели ребенка.

"На контроль взять не только несение службы личным составом, но и поведение вне службы. Наша реакция должна быть жесткой на такие события. На недостойное поведение, правонарушения в быту - мгновенная ваша реакция", - цитирует Князева пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

Он сообщил, что трагедия в Киевской области с пятилетним ребенком поразила все полицейское общество.