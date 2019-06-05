Эсеры предложили проект о начислении пенсий в случае потери документов

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Депутат от "Справедливой России" Олег Шеин и лидер партии Сергей Миронов внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить возможность расчета пенсий исходя из средней зарплаты по должностям в случае потери пенсионером соответствующих документов не по его вине, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается на законодательном уровне закрепить перечень документов, применяемых в целях определения заработной платы гражданина для установления размера его страховой пенсии, в том числе в случаях, когда документы были утеряны не по вине гражданина.

"В случае отсутствия либо утраты косвенных документов... не по вине застрахованного лица, в целях расчета и установления страховой пенсии применяются показатели средней заработной платы по соответствующим должностям (профессиям), единые тарифные сетки, отраслевые приказы по заработной плате", - говорится в проекте закона.

По мнению авторов, такой подход защитит права и законные интересы граждан, оказавшихся в подобных ситуациях.

"На сегодняшний день законодательство Российской Федерации содержит правовой пробел, ущемляющий права граждан, осуществлявших трудовую деятельность до 1991 года при обращении их в целях определения размера и установления страховой пенсии. В частности, речь идет о случаях, когда ввиду банкротства предприятия, ликвидации колхоза, вынужденной миграции гражданина, боевых действий, стихийных бедствии и т.д. были утрачены первичные либо косвенные документы, подтверждающие размер заработной платы гражданина, что приводит к назначению гражданину минимальной заработной платы за указанный период в целях определения размера его страховой пенсии", - говорится в пояснительной записке.