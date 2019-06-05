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РИА Новости

Эсеры предложили проект о начислении пенсий в случае потери документов

Вчера, 14:13
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© РИА Новости / Александр КряжевВыплата пенсии в одном из отделений "Почты России"
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России
© РИА Новости / Александр Кряжев
Выплата пенсии в одном из отделений "Почты России". Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Депутат от "Справедливой России" Олег Шеин и лидер партии Сергей Миронов внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить возможность расчета пенсий исходя из средней зарплаты по должностям в случае потери пенсионером соответствующих документов не по его вине, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Законопроектом предлагается на законодательном уровне закрепить перечень документов, применяемых в целях определения заработной платы гражданина для установления размера его страховой пенсии, в том числе в случаях, когда документы были утеряны не по вине гражданина.
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"В случае отсутствия либо утраты косвенных документов... не по вине застрахованного лица, в целях расчета и установления страховой пенсии применяются показатели средней заработной платы по соответствующим должностям (профессиям), единые тарифные сетки, отраслевые приказы по заработной плате", - говорится в проекте закона.
По мнению авторов, такой подход защитит права и законные интересы граждан, оказавшихся в подобных ситуациях.
"На сегодняшний день законодательство Российской Федерации содержит правовой пробел, ущемляющий права граждан, осуществлявших трудовую деятельность до 1991 года при обращении их в целях определения размера и установления страховой пенсии. В частности, речь идет о случаях, когда ввиду банкротства предприятия, ликвидации колхоза, вынужденной миграции гражданина, боевых действий, стихийных бедствии и т.д. были утрачены первичные либо косвенные документы, подтверждающие размер заработной платы гражданина, что приводит к назначению гражданину минимальной заработной платы за указанный период в целях определения размера его страховой пенсии", - говорится в пояснительной записке.
Правительство законопроект не поддержало. В отзыве кабмина указано, что при предлагаемом законопроектом использовании показателей средней заработной платы по соответствующим должностям, профессиям или отраслям страховая пенсия может утратить индивидуальный характер, что не соответствует принципам пенсионного законодательства Российской Федерации.
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Госдума РФОлег ШеинРоссияОбщество
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