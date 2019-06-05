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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Глава РФПИ оценил шансы сделки с Saudi Aramco по покупке доли в "Новомете"

Вчера, 08:17
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© Фото : "Новомет"Офис компании "Новомет". Архивное фото
Офис компании Новомет. Архивное фото
© Фото : "Новомет"
Офис компании "Новомет". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не сомневается в том, что сделка с Saudi Aramco по покупке доли в "Новомете" состоится, для этого есть все подтверждения, заявил в интервью РИА Новости глава РФПИ Кирилл Дмитриев в преддверии Петербургского международного экономического форума.
"Безусловно, уже есть соглашения абсолютно четкие с акционерами "Новомета", также у нас есть договоренности с "Роснано", как одним из акционеров "Новомета". Поэтому сделка будет осуществлена вместе с саудовскими партнерами, у нас есть все подтверждения на этот счет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Табличка с символикой Петербургского международного экономического форума на железнодорожном вокзале в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Вчера, 03:48
РФПИ на ПМЭФ-2019 планирует объявить о проекте с Baring Vostok
В конце апреля министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью РИА Новости говорил, что Saudi Aramco надеется скоро заключить сделку по покупке доли в "Новомете", обсудит ее на ПМЭФ.
РФПИ совместно с саудовской государственной нефтяной компанией Saudi Aramco и суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF) ведут переговоры о покупке доли "Роснано" в "Новомете". Ранее Дмитриев сообщил журналистам, что сделка по приобретению доли в "Новомете" точно будет закрыта, сейчас она проходит последние одобрения в Saudi Aramco.
Контрольный пакет в "Новомете" принадлежит менеджменту - 49,9%, у "Роснано" 30,76%, миноритарные доли — у фондов Baring Vostok и Russia Partners.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
402001
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Saudi AramcoКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийСаудовская АравияРоссияЭкономика
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