Глава РФПИ оценил шансы сделки с Saudi Aramco по покупке доли в "Новомете"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не сомневается в том, что сделка с Saudi Aramco по покупке доли в "Новомете" состоится, для этого есть все подтверждения, заявил в интервью РИА Новости глава РФПИ Кирилл Дмитриев в преддверии Петербургского международного экономического форума.

"Безусловно, уже есть соглашения абсолютно четкие с акционерами "Новомета", также у нас есть договоренности с "Роснано", как одним из акционеров "Новомета". Поэтому сделка будет осуществлена вместе с саудовскими партнерами, у нас есть все подтверждения на этот счет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В конце апреля министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью РИА Новости говорил, что Saudi Aramco надеется скоро заключить сделку по покупке доли в "Новомете", обсудит ее на ПМЭФ.

РФПИ совместно с саудовской государственной нефтяной компанией Saudi Aramco и суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF) ведут переговоры о покупке доли "Роснано" в "Новомете". Ранее Дмитриев сообщил журналистам, что сделка по приобретению доли в "Новомете" точно будет закрыта, сейчас она проходит последние одобрения в Saudi Aramco.

Контрольный пакет в "Новомете" принадлежит менеджменту - 49,9%, у "Роснано" 30,76%, миноритарные доли — у фондов Baring Vostok и Russia Partners.