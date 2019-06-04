Зеленский рассказал, кого будет защищать в рамках ситуации с Приватбанком

КИЕВ, 4 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом заявил, что в ситуации с Приватбанком будет защищать интересы государства и граждан.

Ранее суд в Киеве признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску олигарха Игоря Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года. Кроме того, суды приняли еще несколько решений по делу Приватбанка в пользу Коломойского. Минфин и Нацбанк подали апелляции на решения судов.