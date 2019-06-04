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РИА Новости

Зеленский рассказал, кого будет защищать в рамках ситуации с Приватбанком

Вчера, 22:24
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© РИА Новости / Стрингер Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 4 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом заявил, что в ситуации с Приватбанком будет защищать интересы государства и граждан.
Ранее суд в Киеве признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску олигарха Игоря Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года. Кроме того, суды приняли еще несколько решений по делу Приватбанка в пользу Коломойского. Минфин и Нацбанк подали апелляции на решения судов.
"Что касается Приватбанка, я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне", - приводит его слова администрация президента Украины в Twitter.
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