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РИА Новости
Тверская область

Руденя: индустриальный парк "Эммаус" займет площадь более 1,6 тысяч га

Вчера, 12:49
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 4 июн – РИА Новости. Производственная зона создаваемого в Верхневолжье индустриального парка "Эммаусс" разместится на площади более чем 1,6 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
"С формированием новых промышленных площадок связано развитие инвестиционных процессов в Тверской области", - сказал губернатор области Игорь Рудепя, выступая на заседании межведомственной комиссии при областном правительстве, на котором обсуждался вопрос о выделении участков под индустриальный парк.
В пресс-службе напомнили, что решение о создании индустриальных парков "Эммаусс" и "Боровлёво-3" было принято в прошлом году. Земли на этих территориях находятся в государственной собственности и будут предоставляться инвесторам бесплатно при соблюдении установленных требований. Также парки обеспечат необходимой дорожной и коммунальной инфраструктурой.
На их создание планируется получить около полутора миллиардов рублей из федерального бюджета. В "Боровлёво-3" предполагается размещение высокотехнологичных инновационных производств до 15-20 резидентов, в "Эммауссе" – 8-10 резидентов.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
3 июня, 15:49
Руденя: Верхневолжье должно выйти на новый уровень инвестпривлекательности
Сейчас в Тверской области действуют шесть индустриальных парков: "Боровлёво" и "Раслово" в Калининском районе, "Две башни" и "Композит Сити" в Твери, "MSB-Удомля" в Удомельском городском округе, "Итомля" в Ржевском районе. Общий объем инвестиций реализованных проектов в уже действующих индустриальных парках составил почти 18 миллиардов рублей.
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Тверская областьИгорь Руденя
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