Руденя: индустриальный парк "Эммаус" займет площадь более 1,6 тысяч га

ТВЕРЬ, 4 июн – РИА Новости. Производственная зона создаваемого в Верхневолжье индустриального парка "Эммаусс" разместится на площади более чем 1,6 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

"С формированием новых промышленных площадок связано развитие инвестиционных процессов в Тверской области", - сказал губернатор области Игорь Рудепя, выступая на заседании межведомственной комиссии при областном правительстве, на котором обсуждался вопрос о выделении участков под индустриальный парк.

В пресс-службе напомнили, что решение о создании индустриальных парков "Эммаусс" и "Боровлёво-3" было принято в прошлом году. Земли на этих территориях находятся в государственной собственности и будут предоставляться инвесторам бесплатно при соблюдении установленных требований. Также парки обеспечат необходимой дорожной и коммунальной инфраструктурой.

На их создание планируется получить около полутора миллиардов рублей из федерального бюджета. В "Боровлёво-3" предполагается размещение высокотехнологичных инновационных производств до 15-20 резидентов, в "Эммауссе" – 8-10 резидентов.