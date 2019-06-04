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РИА Новости

"Роскосмос" планирует в 2020 году запустить спутник "Обзор-Р"

Вчера, 12:00
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРоссийский радиолокационный спутник "Обзор-Р"
Российский радиолокационный спутник Обзор-Р
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Российский радиолокационный спутник "Обзор-Р". Архивное фото
ХИМКИ, 4 июн - РИА Новости. Первый российский космический аппарат радиолокационного наблюдения "Обзор-Р" будет запущен в 2020 году, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Ровно через год мы планируем вывести на орбиту наш первый радиолокационный спутник", - сказал он.
По словам Рогозина, недавно он был на предприятии-производителе Ракетно-космическом центре "Прогресс", где ознакомился с производством этого спутника "Обзор-Р".
Согласно документации на госзакупках, запуск спутника запланирован на 2021 год
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