Украинские СМИ рассказали о желании Порошенко стать "отцом нации"

Петр Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность" в Киеве. Архивное фото

Петр Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность" в Киеве

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко намерен стать "отцом нации". Об этом Бывший президент Украины Петр Порошенко намерен стать "отцом нации". Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники из окружения экс-главы государства.

"Порошенко возглавит партию ("Европейская солидарность". — Прим. ред.), но должен стать не депутатом, а отцом нации. Что-то типа Качиньского в Польше: никаких должностей не занимает, но на самом деле самый авторитет и влияние", — отметили собеседники издания.

При этом сейчас точно не известно, кто именно из членов партии пойдет на выборы в Верховную раду. По информации издания, бывший глава государства лично отвечает за формирование списка.

В мае "Блок Петра Порошенко" сменил название на "Европейскую солидарность", под которым партия намерена пойти на досрочные выборы в Верховную раду. Лидером объединения стал сам Порошенко, сменивший Виталия Кличко.