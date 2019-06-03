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РИА Новости

Украинские СМИ рассказали о желании Порошенко стать "отцом нации"

Вчера, 15:28
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность" в Киеве
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко намерен стать "отцом нации". Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники из окружения экс-главы государства.

"Порошенко возглавит партию ("Европейская солидарность". — Прим. ред.), но должен стать не депутатом, а отцом нации. Что-то типа Качиньского в Польше: никаких должностей не занимает, но на самом деле самый авторитет и влияние", — отметили собеседники издания.

При этом сейчас точно не известно, кто именно из членов партии пойдет на выборы в Верховную раду. По информации издания, бывший глава государства лично отвечает за формирование списка.
В мае "Блок Петра Порошенко" сменил название на "Европейскую солидарность", под которым партия намерена пойти на досрочные выборы в Верховную раду. Лидером объединения стал сам Порошенко, сменивший Виталия Кличко.
Очередные выборы в парламент должны были состояться в октябре, однако президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Рады. Голосование пройдет 21 июля.
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 31 мая 2019
31 мая, 15:25
Порошенко рассчитывает на победу на выборах в Раду
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