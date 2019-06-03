В ДНР обвинили силовиков в попытке сорвать встречу по Донбассу

"После посещения зоны проведения карательной операции новым верховным главнокомандующим вооруженными формированиями Украины Зеленским мы продолжаем фиксировать значительное усиление интенсивности обстрелов территории нашей республики... командиры бригад ВСУ продолжают отдавать приказы на обстрелы мирного населения Донбасса. Они в очередной раз пытаются сорвать встречу трехсторонней контактной группы в Минске и обвинить нас в нарушении режима прекращения огня", - сказал Безсонов.