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РИА Новости

В ДНР обвинили силовиков в попытке сорвать встречу по Донбассу

Вчера, 14:46
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские силовики пытаются сорвать очередную встречу контактной группы по Донбассу в Минске, усилив обстрелы территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
"После посещения зоны проведения карательной операции новым верховным главнокомандующим вооруженными формированиями Украины Зеленским мы продолжаем фиксировать значительное усиление интенсивности обстрелов территории нашей республики... командиры бригад ВСУ продолжают отдавать приказы на обстрелы мирного населения Донбасса. Они в очередной раз пытаются сорвать встречу трехсторонней контактной группы в Минске и обвинить нас в нарушении режима прекращения огня", - сказал Безсонов.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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