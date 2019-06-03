Мурманские власти планируют сделать регион центром арктической кухни

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Власти Мурманской области рассчитывают при поддержке "Гастрономической карты России" превратить регион в центр арктической кухни, используя гастрономические традиции своих народов, а также Норвегии и Финляндии, сообщил врио губернатора области Андрей Чибис.

На пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня", посвященной открытию нового сезона проекта Ростуризма "Гастрономическая карта России ", Чибис рассказал, что власти Мурманской области ставят перед собой задачу "придать новые краски" фестивалю в Териберке. Мобильный фестиваль в регионе проведет 13-14 июля "Гастрономическая карта России".

"Хотим стать, с учетом наших традиций, и саамской кухни, и поморской кухни, с учетом тех традиций, которые есть у наших соседей из Норвегии и Финляндии, мы хотим стать центром арктической кухни. И помимо тех традиционных блюд, традиционной еды, которые многие пробовали, мы запустим в рамках фестиваля в Териберке лабораторию арктической кухни, чтобы сформировать тот новый бренд, в том числе, в сфере гастрономического туризма, чтобы этот бренд продвигать", - сказал Чибис.

"Например, у нас будет фудтрак-лаборатория заниматься проектом "Арктический завтрак" и после подведения итогов меню арктического завтрака будем продвигать и заменять в наших отелях классический континентальный завтрак", - пояснил врио губернатора.