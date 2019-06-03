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РИА Новости
Туризм

Мурманские власти планируют сделать регион центром арктической кухни

Вчера, 14:19
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАндрей Чибис
Андрей Чибис
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Андрей Чибис. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Власти Мурманской области рассчитывают при поддержке "Гастрономической карты России" превратить регион в центр арктической кухни, используя гастрономические традиции своих народов, а также Норвегии и Финляндии, сообщил врио губернатора области Андрей Чибис.
На пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня", посвященной открытию нового сезона проекта Ростуризма "Гастрономическая карта России ", Чибис рассказал, что власти Мурманской области ставят перед собой задачу "придать новые краски" фестивалю в Териберке. Мобильный фестиваль в регионе проведет 13-14 июля "Гастрономическая карта России".
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"Хотим стать, с учетом наших традиций, и саамской кухни, и поморской кухни, с учетом тех традиций, которые есть у наших соседей из Норвегии и Финляндии, мы хотим стать центром арктической кухни. И помимо тех традиционных блюд, традиционной еды, которые многие пробовали, мы запустим в рамках фестиваля в Териберке лабораторию арктической кухни, чтобы сформировать тот новый бренд, в том числе, в сфере гастрономического туризма, чтобы этот бренд продвигать", - сказал Чибис.
"Например, у нас будет фудтрак-лаборатория заниматься проектом "Арктический завтрак" и после подведения итогов меню арктического завтрака будем продвигать и заменять в наших отелях классический континентальный завтрак", - пояснил врио губернатора.
Федеральный инновационный проект Ростуризма "Гастрономическая карта России" был запущен в 2017 году. Межотраслевые направления деятельности проекта реализуются при поддержке Минсельхоза, Минпромторга и МИД России. Мобильные фестивали - один из форматов работы проекта - одиннадцать фудтраков, разработанных автозаводом ГАЗ специально для "Гастрономической карты России", приезжают в регионы РФ, где из локальных продуктов готовят блюда местной кухни. На 2019 год запланировано не менее 12 мобильных фестивалей, в том числе в Мурманской области (Териберке), Республике Алтай, Кемеровской области.
Проект Гастрономическая карта России
20 февраля, 17:11
Гастрономическая дипломатия: что готовят в России для иностранцев
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ТуризмАндрей ЧибисМИД РФРостуризмМинистерство сельского хозяйства РФРоссияМурманская областьОбщество
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