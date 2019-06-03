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РИА Новости
Школа волонтера

Около 30 тысяч волонтеров примут участие в фестивале "Таврида – Арт"

Вчера, 11:56
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоОколо 30 тысяч волонтеров примут участие в фестивале "Таврида – Арт"
Около 30 тысяч волонтеров примут участие в фестивале Таврида – Арт
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Итоги смены будущих тим-лидеров фестиваля творческих сообществ "Таврида – Арт" подвели 2 июня на Форуме молодых деятелей культуры и искусств. Ожидается, что в мероприятии, которое состоится в конце августа, примут участие около 30 тысяч человек, сообщает пресс-служба Роспатриотцентра.
В рамках смены активисты выработали стратегию отбора волонтеров на фестиваль и определили схему их дальнейшего обучения. Каждый из тим-лидеров в рамках образовательной программы стал участником тренингов и мастер-классов по работе с аудиторией и эффективными публичными выступлениями.
Кроме того, в университетах Симферополя и Ялты, а также в администрации городского округа Судак, состоялись выездные презентации фестиваля "Таврида – АРТ", где участники форума "Таврида 5.0" рассказали о предстоящем событии, а рекрутеры провели очные собеседования с молодыми людьми, желающими принять участие в мероприятии в качестве добровольцев.
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"Волонтеры станут полноправными соорганизаторами грандиозного арт-фестиваля, призванного рассказать о новом поколении творцов. Для того, чтобы присоединиться к самой большой службе фестиваля, необходимо зарегистрироваться на сайте добровольцы.рф и пройти отбор", – рассказал участник форума, студент Волгоградского государственного аграрного университета Алексей Ференц.
Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум, фестиваль творческих сообществ "Таврида – АРТ", а также капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида".
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Школа волонтераВолонтерство в РоссииВолонтерыРоспатриотцентрТаврида (форум)Республика Крым
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