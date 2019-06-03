Около 30 тысяч волонтеров примут участие в фестивале "Таврида – Арт"

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Итоги смены будущих тим-лидеров фестиваля творческих сообществ "Таврида – Арт" подвели 2 июня на Форуме молодых деятелей культуры и искусств. Ожидается, что в мероприятии, которое состоится в конце августа, примут участие около 30 тысяч человек, сообщает пресс-служба Роспатриотцентра.

В рамках смены активисты выработали стратегию отбора волонтеров на фестиваль и определили схему их дальнейшего обучения. Каждый из тим-лидеров в рамках образовательной программы стал участником тренингов и мастер-классов по работе с аудиторией и эффективными публичными выступлениями.

Кроме того, в университетах Симферополя и Ялты, а также в администрации городского округа Судак, состоялись выездные презентации фестиваля "Таврида – АРТ", где участники форума "Таврида 5.0" рассказали о предстоящем событии, а рекрутеры провели очные собеседования с молодыми людьми, желающими принять участие в мероприятии в качестве добровольцев.

"Волонтеры станут полноправными соорганизаторами грандиозного арт-фестиваля, призванного рассказать о новом поколении творцов. Для того, чтобы присоединиться к самой большой службе фестиваля, необходимо зарегистрироваться на сайте добровольцы.рф и пройти отбор", – рассказал участник форума, студент Волгоградского государственного аграрного университета Алексей Ференц.