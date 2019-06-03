Сервисы Google вернулись к нормальной работе

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сервисы Google, в том числе Google Cloud, G Suite и YouTube, вернулись к нормальной работе, сообщается на сайте Сервисы Google, в том числе Google Cloud, G Suite и YouTube, вернулись к нормальной работе, сообщается на сайте Google Cloud Platform

Ранее в работе этих сервисов наблюдались перебои, снизилась производительность приложений. Издание Verge отмечало, что также наблюдались сбои в работе Snapchat, Gmail, Viber, Nest, Discord и других сервисов.

"Проблема перегрузки сети в восточной части США, оказывавшая влияние на Google Cloud, G Suite и YouTube, была решена для всех затронутых пользователей по состоянию на 16.00 по тихоокеанскому времени США (2.00 мск)", - сообщается на сайте.

Уточняется, что инцидент с Google Cloud был полностью исчерпан в 16.56 (2.56 мск), а сбои в работе сервиса облачных вычислений Google Compute Engine удалось ликвидировать в 16.45 (2.45 мск).

В компании намерены провести внутреннее расследование этой проблемы и сделать необходимые улучшения, чтобы предотвратить или свести к минимуму повторение в будущем такого рода ситуаций.

По данным сайта Down Detector , который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, перебои в работе YouTube и Google Cloud наблюдались почти по всему миру. Так, у пользователей возникли проблемы в США, в странах Латинской Америки и Европы, на Ближнем Востоке, а также в некоторых районах Азии.