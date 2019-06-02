Посольство РФ в США выразило соболезнования из-за стрельбы в Вирджиния-Бич

ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Посольство РФ в США в воскресенье выразило соболезнования в связи с гибелью людей в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич.
В результате стрельбы в Вирджиния-Бич в субботу погибли 12 человек, четверо были ранены. В субботу представители городских властей сообщили журналистам, что трое из них находятся в критическом состоянии. Полиция города подтвердила, что стрелявшим был 40-летний Деуэйн Крэддок. По словам главы полиции Джима Сервера, последние 15 лет Крэддок работал городским инженером. У него дома было найдено оружие.
"Наши мысли и молитвы - с жертвами стрельбы в Вирджиния-Бич и всеми, кого это затронуло. Соболезнуем семье погибшего в стрельбе в Вирджинии-Бич выходца из Белоруссии А.М.Гусева", - сказано в Twitter посольства.
В числе погибших – Александр Гусев. По информации издания The Virginian Pilot, он приехал в США в 2003 году из Белоруссии. В Америке Гусев закончил колледж, получил диплом бакалавра в области проектирования и строительства гражданских объектов. Последние девять лет он работал в городских службах агентом по имущественному праву. Он не женат, в Вирджиния-Бич живут его брат-близнец с семьей и мать, отец остался в Белоруссии.