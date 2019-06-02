Посольство РФ в США выразило соболезнования из-за стрельбы в Вирджиния-Бич

ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Посольство РФ в США в воскресенье выразило соболезнования в связи с гибелью людей в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич.

В результате стрельбы в Вирджиния-Бич в субботу погибли 12 человек, четверо были ранены. В субботу представители городских властей сообщили журналистам, что трое из них находятся в критическом состоянии. Полиция города подтвердила, что стрелявшим был 40-летний Деуэйн Крэддок. По словам главы полиции Джима Сервера, последние 15 лет Крэддок работал городским инженером. У него дома было найдено оружие.