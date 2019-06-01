В Госдуме прокомментировали призыв Помпео к Германии по расходам на оборону

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Призыв госсекретаря США Майкла Помпео к Германии увеличить расходы на оборону прямо показывает, что НАТО действует против России, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР).

"Мне кажется, это абсолютно глупое заявление, ничего общего с дипломатичными отношениями между странами не имеющее. До этого заявляли, что Северный атлантический альянс создается для защиты его членов от явной агрессии якобы со стороны Российской Федерации. А теперь оказывается, это инструмент устрашения Российской Федерации", - сказал Шерин РИА Новости.