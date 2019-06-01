Капитану судна, спровоцировавшего крушение на Дунае, предъявили обвинения

Прогулочный катер затонул в среду на Дунае в центре Будапешта после столкновения с круизным судном Sigyn компании Viking Cruises. На борту находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. Семь человек погибли, 21 считается пропавшим без вести. Полиция в четверг задержала 64-летнего капитана Sigyn для допроса "в связи с созданием угрозы для водного движения, повлекшей многочисленные смерти".