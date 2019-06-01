Ирак передаст Саудовской Аравии и Бахрейну предложение Ирана о ненападении

Вид с воздуха на Багдад, Ирак. Архивное фото

Вид с воздуха на Багдад, Ирак

© AP Photo / Hadi Mizban Вид с воздуха на Багдад, Ирак

ТЕГЕРАН, 1 июн - РИА Новости. Иракские власти намерены передать послание Тегерана Саудовской Аравии и Бахрейну по поводу предложения к странам Персидского залива заключить пакт о ненападении, сообщил посол Ирака в Тегеране Саад Джавад Кандиль.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе визита в Ирак предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении на фоне сложной обстановки вокруг залива.

"Иракские официальные лица его приветствовали и объявили о том, что передадут предложение странам Персидского залива, в особенности тем, у которых нет отношений с Ираном, в том числе Саудовской Аравии и Бахрейну", - сказал посол агентству ISNA