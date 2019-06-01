СК выяснит причину ЧП с батутом в Улан-Удэ

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Следователи начали проверку в отношении должностных лиц гостехнадзора республики Бурятия, после того как в Улан-Удэ из-за перевернутого ветром батута пострадали шесть детей, сообщается на сайте регионального СУСК.

В Улан-Удэ в четверг, 30 мая, ветром перевернуло батут. Пострадали шестеро детей, из них пятеро госпитализированы. Власти заявили о совместной с надзорными органами проверке всех батутов в городе после ЧП. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования детей. По данным прокуратуры, пострадали дети в возрасте от 2 до 7 лет.

Как уточняется на сайте, из изъятой следствием документации следует, что гостехнадзор республики Бурятия выдал предпринимателю свидетельство о госрегистрации аттракциона, после чего на протяжении трех лет проводились технические осмотры изделия. Последнее обследование было проведено 6 мая, по его результатам было выдано заключение об исправности батута. По данным следствия, при осмотре конструкции после происшествия были установлены нарушения в креплении батута к балансирам.

"Так как данные нарушения были явными, параллельно следствием начата процессуальная проверка в отношении должностных лиц Гостехнадзора, допустивших аттракцион к эксплуатации", - говорится в сообщении.