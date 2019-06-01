Массовый заплыв X-WATERS Kerch Strait через Керченский пролив

Заплыв через Керченский пролив проводится уже второй раз. В прошлом году в нем приняли участие 30 человек: 26 мужчин и четыре женщины.
Заплыв через Керченский пролив проводится уже второй раз. В прошлом году в нем приняли участие 30 человек: 26 мужчин и четыре женщины.
Учитывая сложность длинной дистанции, заплыв является любительским мероприятием — спортсмены плывут не на скорость, а ради самой идеи пересечь пролив.
Учитывая сложность длинной дистанции, заплыв является любительским мероприятием — спортсмены плывут не на скорость, а ради самой идеи пересечь пролив.
В заплыве могут участвовать не только профессиональные спортсмены, но и любители.
В заплыве могут участвовать не только профессиональные спортсмены, но и любители.
В 2019 году на старт вышли 50 человек — 11 женщин и 39 мужчин.
В 2019 году на старт вышли 50 человек — 11 женщин и 39 мужчин.
Среди участников заплыва — испанец и гражданка Великобритании.
Среди участников заплыва — испанец и гражданка Великобритании.
Пловцы стартовали с косы Чушка со стороны Тамани, а финишировали в районе крепости Ени-Кале в Керчи. Дистанция заплыва составила примерно пять с половиной километров.
Пловцы стартовали с косы Чушка со стороны Тамани, а финишировали в районе крепости Ени-Кале в Керчи. Дистанция заплыва составила примерно пять с половиной километров.
Лидеры финишировали за один час пятнадцать минут. Всего пролив переплыли 42 спортсмена, что является рекордом.
Лидеры финишировали за один час пятнадцать минут. Всего пролив переплыли 42 спортсмена, что является рекордом.
Все участники заплыва получат медали.
Кроме того, все участники акции получат дипломы и именные футболки с надписью: "Я переплыл/а Керченский пролив"
Кроме того, все участники акции получат дипломы и именные футболки с надписью: "Я переплыл/а Керченский пролив"
Участник на финише заплыва через Керченский пролив.
Участник на финише заплыва через Керченский пролив.