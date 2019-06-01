В подмосковном Чехове потушили горевшие цистерны с топливом

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пожар на трех емкостях с дизельным топливом на частной нефтеперегонной станции в городском округе Чехов Московской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 12.35 объявлена ликвидация открытого горения на площади 200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, в результате пожара пострадавших нет. К тушению возгорания привлекались 56 человек и 15 единиц техники.
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