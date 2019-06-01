Жители ЛНР несут цветы и игрушки к памятнику погибшим детям Донбасса

ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Жители самопровозглашенной Луганской народной республики несут цветы и игрушки к памятнику "Погибшим детям Луганщины", передает корреспондент РИА Новости из детского парка имени Щорса в Луганске.

Ранее в ЛНР заявляли, что за время конфликта в Донбассе на территории республики погибли 34 ребенка, 77 детей получили ранения.

"Если мы не смогли защитить их маленькие жизни, то мы должны о них помнить и сделать все для того, чтобы наказать всех тех, кто развязал эту несправедливую гражданскую войну, жертвами которой стали невинные дети", - сказала журналистам помощник главы ЛНР Марина Филиппова.

Представители власти ЛНР и общественных организаций, а также жители ЛНР приняли участие в митинге-реквиеме, организованном у памятника. Присутствующие почтили память погибших детей минутой молчания, возложили к памятному знаку цветы и игрушки. В течение дня, по уже сложившийся традиции, к этому месту будут приходить жители республики.

"В этот день мы всегда собираемся и отдаем дань нашим детям, которых мы любим, ценим и хотим, чтобы они выросли настоящими патриотами своего края. Однако события 2014 года теперь всегда приводят нас к этому памятнику, где мы отдаем дань тем детям, которые погибли в войне за эти пять лет", - сказал журналистам присутствующий на митинге глава администрации Луганска Манолис Пилавов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек.