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РИА Новости

Жители ЛНР несут цветы и игрушки к памятнику погибшим детям Донбасса

Вчера, 13:23
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© Фото : Олеся Потапова Жители ЛНР возлагают цветы к памятнику "Погибшим детям Луганщины" в Луганске. 1 июня 2019
Жители ЛНР возлагают цветы к памятнику Погибшим детям Луганщины в Луганске. 1 июня 2019
© Фото : Олеся Потапова
ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Жители самопровозглашенной Луганской народной республики несут цветы и игрушки к памятнику "Погибшим детям Луганщины", передает корреспондент РИА Новости из детского парка имени Щорса в Луганске.
Ранее в ЛНР заявляли, что за время конфликта в Донбассе на территории республики погибли 34 ребенка, 77 детей получили ранения.
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"Если мы не смогли защитить их маленькие жизни, то мы должны о них помнить и сделать все для того, чтобы наказать всех тех, кто развязал эту несправедливую гражданскую войну, жертвами которой стали невинные дети", - сказала журналистам помощник главы ЛНР Марина Филиппова.
Представители власти ЛНР и общественных организаций, а также жители ЛНР приняли участие в митинге-реквиеме, организованном у памятника. Присутствующие почтили память погибших детей минутой молчания, возложили к памятному знаку цветы и игрушки. В течение дня, по уже сложившийся традиции, к этому месту будут приходить жители республики.
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"В этот день мы всегда собираемся и отдаем дань нашим детям, которых мы любим, ценим и хотим, чтобы они выросли настоящими патриотами своего края. Однако события 2014 года теперь всегда приводят нас к этому памятнику, где мы отдаем дань тем детям, которые погибли в войне за эти пять лет", - сказал журналистам присутствующий на митинге глава администрации Луганска Манолис Пилавов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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