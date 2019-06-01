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РИА Новости

Полицейским в Бельгии разрешили употреблять алкоголь на корпоративах

Вчера, 13:00
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБармен разливает напитки за барной стойкой в клубе
Бармен разливает напитки за барной стойкой в клубе
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Бармен разливает напитки за барной стойкой в клубе . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Сотрудникам федеральной полиции Бельгии разрешили приносить алкоголь на корпоративы, чтобы повысить сплоченность коллектива, сообщил телеканал RTBF со ссылкой на внутреннюю инструкцию.
Спиртное было полностью запрещено предыдущим руководителем федеральной полиции Катрин де Болль. Новый главный комиссар Марк де Месмаекер решил, что "полный запрет вреден для социальной сплоченности".
"Многие хорошие инициативы, характерные для культуры федеральной полиции, в итоге исчезли", - цитирует сайт телеканала пояснение, указанное во внутреннем документе.
Новый руководитель разрешил сотрудникам "отмечать важные моменты в карьере или службе", но только "в рамках приличий".
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При этом послабление касается только слабоалкогольных напитков, например, пива. Крепкие по-прежнему остаются под запретом. Употребление алкоголя во время службы также запрещено.
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