Полицейским в Бельгии разрешили употреблять алкоголь на корпоративах

Бармен разливает напитки за барной стойкой в клубе . Архивное фото

Бармен разливает напитки за барной стойкой в клубе

БРЮССЕЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Сотрудникам федеральной полиции Бельгии разрешили приносить алкоголь на корпоративы, чтобы повысить сплоченность коллектива, сообщил телеканал Сотрудникам федеральной полиции Бельгии разрешили приносить алкоголь на корпоративы, чтобы повысить сплоченность коллектива, сообщил телеканал RTBF со ссылкой на внутреннюю инструкцию.

Спиртное было полностью запрещено предыдущим руководителем федеральной полиции Катрин де Болль. Новый главный комиссар Марк де Месмаекер решил, что "полный запрет вреден для социальной сплоченности".

"Многие хорошие инициативы, характерные для культуры федеральной полиции, в итоге исчезли", - цитирует сайт телеканала пояснение, указанное во внутреннем документе.

Новый руководитель разрешил сотрудникам "отмечать важные моменты в карьере или службе", но только "в рамках приличий".