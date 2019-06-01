Кузнецова получила премию в области редких заболеваний "Синяя птица"

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анну Кузнецову наградили национальной общественной премией в области редких заболеваний "Синяя птица".

В Международный день защиты детей Кузнецова приняла участие в празднике для пациентов Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей.

"Символично, что мы сегодня собрались в стенах учреждения, где работают самые главные защитники детей - это доктора и все, кто помогает в лечении", - сказала Кузнецова, открывая праздник.

Детскому омбудсмену вручили премию "Синяя птица" за помощь в централизации лекарственного обеспечения и лечения для детей с редкими заболеваниями.

В центре здоровья детей Кузнецовой также подарили календарь с рисунками пациентов, начинающийся с июня.