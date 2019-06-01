Кузнецова получила премию в области редких заболеваний "Синяя птица"

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анну Кузнецову наградили национальной общественной премией в области редких заболеваний "Синяя птица".
В Международный день защиты детей Кузнецова приняла участие в празднике для пациентов Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей.
"Символично, что мы сегодня собрались в стенах учреждения, где работают самые главные защитники детей - это доктора и все, кто помогает в лечении", - сказала Кузнецова, открывая праздник.
Детскому омбудсмену вручили премию "Синяя птица" за помощь в централизации лекарственного обеспечения и лечения для детей с редкими заболеваниями.
В центре здоровья детей Кузнецовой также подарили календарь с рисунками пациентов, начинающийся с июня.
Премия "Синяя птица" учреждена общественной организацией "Союз пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям" в 2010 году и является общественным признанием заслуг в области оказания помощи людям с редкими заболеваниями и улучшения уровня осведомленности медицинского сообщества о редких заболеваниях. Лауреатами премии в предыдущие годы были известные политики, чиновники здравоохранения, врачи-эксперты в области редких заболеваний.
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