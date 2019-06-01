"Роскосмос" поможет МВД с делом объявленного в розыск бывшего топ-менеджера

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" окажет всю необходимую помощь правоохранительным органам, объявившим в розыск бывшего топ-менеджера одного из предприятий ракетно-космической отрасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что управление МВД на спецобъектах объявило в международный розыск бывшего заместителя руководителя одного из ведущих предприятий "Роскосмоса" - корпорации "Стратегические пункты управления — ЦКБ ТМ" Анатолия Лазарева. Он обвиняется в мошенничестве более чем на 20 миллионов рублей при исполнении контракта для Минобороны.
"Роскосмос" окажет всю необходимую помощь компетентным органам", - сообщили в госкорпорации.