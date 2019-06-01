"Роскосмос" поможет МВД с делом объявленного в розыск бывшего топ-менеджера

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" окажет всю необходимую помощь правоохранительным органам, объявившим в розыск бывшего топ-менеджера одного из предприятий ракетно-космической отрасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.