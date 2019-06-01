Россия за сутки зафиксировала 13 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 13 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 16, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в субботу.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 13 случаев стрельбы в провинциях: Латакия - 12, Хама - один. Турецкой частью представительства зафиксировано 16 случаев стрельбы в провинциях: Хама - 16", - говорится в сообщении.