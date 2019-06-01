В Киеве проводят обыски по делу о фальсификации лекарств для онкобольных

КИЕВ, 1 июн – РИА Новости. Правоохранители проводят обыски на 11 объектах в Киеве и области по делу о фальсификации медпрепаратов для онкобольных, сообщает в субботу пресс-служба МВД Украины.
"Согласно постановлениям Печерского районного суда Киева, проводятся следственные действия и обыски на 11 объектах в Киеве и Киевской области. Правоохранители установили, что граждане Украины и иностранцы осуществляли вне таможенного контроля доставку на территорию Украины фальсифицированного медицинского препарата (онкопрепарата) Keytruda (Китруда, производства США и Австрии), а также его кустарное изготовление на территории Украины и последующую реализацию, как на территории нашего государства, так и за его пределами", - говорится в сообщении.
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По данным МВД, по результатам обысков были задержаны несколько человек, правоохранители задокументировали факт незаконной реализации шести флаконов фальсифицированного лекарственного средства на общую сумму около 7 тысяч долларов.
Как отмечается, в результате обысков правоохранители изъяли значительное количество сильнодействующих ценных фальсифицированных медицинских препаратов на миллионы гривен, полиграфические эскизы и элементы упаковки медпрепаратов, товаросопроводительные документы и большое количество средств, полученных незаконным путем. Указывается, что следственные действия и обыски продолжаются.