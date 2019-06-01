В Киеве проводят обыски по делу о фальсификации лекарств для онкобольных

"Меня обманули". У онкобольной женщины чиновники забрали сына Чиновники и приставы устроили для Надежды настоящий ад. Она заболела раком, но вместо того чтобы помочь, у нее забрали сына. Женщина продолжает бороться за права своей семьи, но ее сын по-прежнему живет в детском доме и может видеть маму только раз в неделю.