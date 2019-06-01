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РИА Новости
Тверская область

На истоке Волги стартовал XXI Волжский Крестный ход

Вчера, 13:00
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ТВЕРЬ, 1 июня – РИА Новости. В деревне Волговерховье Осташковского района Тверской области на истоке Волги взял старт XXI Волжский Крестный ход посвященный двухсотлетию обретения мощей благоверной княгини (мученицы) Иулиании Вяземской и Новоторжской.
Святыней Крестного хода станет икона святой благоверной княгини (мученицы) Иулиании из церкви в честь Архангела Михаила города Торжка.
Волжский Крестный ход берет свое начало в 1999 году. Тогда в преддверии 2000-летия Рождества Христова по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго 20 июня от истока Волги начался Крестный ход по водам трех великих рек: Волги, Днепра и Западной Двины. В 2000 году традиция освящения истока реки Волги и начало Волжского крестного хода были объединены в один праздник.
В этом году Волжский Крестный ход пройдет по территориям Осташковского и Кашинского городских округов, Пеновского, Селижаровского, Ржевского, Зубцовского, Калининского, Конаковского, Кимрского, Калязинского районов. Участники посетят Тверь, Торжок, а также побывают в городе Дубна Московской области. А завершится Крестный ход 15 июня в Калязине. Его заключительным аккордом станет фестиваль духовной и светской музыки.
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Как сообщили в пресс-службе областного правительства, для медицинского обслуживания мероприятий Волжского Крестного хода выделены порядка пятидесяти медработников. В районах прохождения Крестного хода будет обеспечено дежурство медицинских бригад. Кроме того, проработана возможность использования вертолета санитарной авиации.
В прошлом году Волжский Крестный ход прошел по территориям 24 муниципалитетов Верхневолжья и был посвящён семисотлетию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев.
По словам губернатора Тверской области Игоря Рудени, символично, что в этом году Волжский крестный ход начинается 1 июня - в Международный день защиты детей.

"С радостью вижу здесь много детей и молодежи. Сохранение семейных и духовных традиций дает возможность детям вырасти в родительской любви и заботе, стать патриотами своей Родины, найти верный путь в дальнейшей самостоятельной жизни", - сказал глава региона.

Руденя отметил, что Волжский крестный ход и освящение истока великой русской реки уже много лет являются доброй традицией тверской земли и всех территорий, объединенных Волгой.
"Волжские воды навеки объединили нашу страну в одну большую семью́ с общей историей и ценностями, пример верности которым дали нам тверские святые",- сказал губернатор Верхневолжья.
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