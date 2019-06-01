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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, сколько туристов летом посетят Санкт-Петербург

Вчера, 12:25
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© РИА Новости / Алексей ДаничевТеплоходы на Неве в Санкт-Петербурге
Теплоходы на Неве в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Спрос на летние туры в Санкт-Петербург за год вырос примерно на четверть, сообщает АТОР.
Традиционно самый популярный период для посещения города на Неве – период белых ночей - с конца мая по середину июля. Но часть аудитории предпочитает приезжать после десятого июля, когда цены в отелях немного снижаются.
В летний период власти города прогнозируют десятипроцентное увеличение числа путешественников по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные туроператоров разнятся, предполагаемый рост числа гостей - от 10% до 50%. Главная причина - эффект отложенного спроса: в прошлом году из-за повышенных мер безопасности в связи с проведением чемпионата мира по футболу город фактически потерял большую часть сезона. Основная масса туристов из-за высоких цен в отелях и других ограничений предпочла приехать осенью или перенесла свою поездку на будущий период, отметили эксперты.
Средняя глубина бронирования – две-три недели, самые востребованные путевки - туры выходного дня и поездки на даты, захватывающие 12 июня.
Основная аудитория, которая едет в Санкт-Петербург летом – это пожилые люди, пары и семьи с детьми в возрасте от 10 до 18 лет, говорят туроператоры. Стоимость путевки на три дня и две ночи с экскурсиями стоит от четырех до 10 тысяч рублей.
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