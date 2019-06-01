Эксперты рассказали, сколько туристов летом посетят Санкт-Петербург

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Спрос на летние туры в Санкт-Петербург за год вырос примерно на четверть, Спрос на летние туры в Санкт-Петербург за год вырос примерно на четверть, сообщает АТОР.

Традиционно самый популярный период для посещения города на Неве – период белых ночей - с конца мая по середину июля. Но часть аудитории предпочитает приезжать после десятого июля, когда цены в отелях немного снижаются.

В летний период власти города прогнозируют десятипроцентное увеличение числа путешественников по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные туроператоров разнятся, предполагаемый рост числа гостей - от 10% до 50%. Главная причина - эффект отложенного спроса: в прошлом году из-за повышенных мер безопасности в связи с проведением чемпионата мира по футболу город фактически потерял большую часть сезона. Основная масса туристов из-за высоких цен в отелях и других ограничений предпочла приехать осенью или перенесла свою поездку на будущий период, отметили эксперты.

Средняя глубина бронирования – две-три недели, самые востребованные путевки - туры выходного дня и поездки на даты, захватывающие 12 июня.