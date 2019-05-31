Арабские страны игнорируют проблему Палестины, заявили хуситы

ДОХА, 31 мая - РИА Новости. Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) обвинили лидеров арабских стран в игнорировании палестинской проблемы на саммите в Мекке, который завершился в пятницу рано утром.

"Арабские страны утверждают, что палестинская проблема является их приоритетом, почему тогда она не была отражена в их символическом заявлении по итогам саммитов. Их заявления по итогам встреч в верхах стран Персидского залива и арабского мира отражают отступление от палестинской проблемы и постепенное скатывание к позору", - сказал глава Высшего революционного комитета хуситов Мухаммед Али аль-Хуси во время митинга в Сане, который транслировал телеканал " Аль-Масира ".

Он задался вопросом, почему арабские лидеры не вспоминали о Палестине так же много, как о Йемене, если, по словам саудовского короля, она является для них приоритетной.

В ночь на пятницу король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд созвал внеочередные саммиты в Мекке с участием руководства стран Персидского залива и государств, входящих в Лигу арабских стран, чтобы обсудить поведение Ирана в регионе и нападения проиранских группировок на саудовские нефтяные объекты.