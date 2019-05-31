В Иракском Курдистане высказались против антииранского заявления ЛАГ

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Иракский Курдистан поддерживает несогласие властей Ирака с антииранским заявлением арабских лидеров по итогам саммита Лиги арабских государств в Мекке, заявил РИА Новости представитель Демократической партии Курдистана (ДПК) в России Хошави Бабакр.
"Что касается заявления Лиги арабских государств, Курдистан связан с внешней политикой Ирака", - заявил Бабакр, отвечая на вопрос о позиции Иракского Курдистана в отношении антииранского заявления ЛАГ.
Ирак не согласился поддержать Саудовскую Аравию в осуждении политики Ирана и отказался участвовать в принятии итогового заявления саммита лидеров арабских стран в Мекке, который саудовский король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд созвал для обсуждения действий Ирана. В речи на открытии саммита президент Ирака Бархам Салех выразил надежду, что никакой войны между Ираком и Ираном не будет.
Лидеры арабских стран, которые собрались в Мекке, ранее осудили вмешательство Ирана во внутренние дела других государств, его поддержку шиитских мятежников в Йемене и заявили о своей сплоченности перед иранскими угрозами арабской национальной безопасности.