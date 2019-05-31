Суд в ДНР приговорил жителя Донбасса к 10,5 года тюрьмы за шпионаж

ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Суд в самопровозглашенной Донецкой народной республике приговорил преподавателя одного из лицеев к 10,5 годам лишения свободы за шпионаж в пользу украинских спецслужб, сообщили в пятницу в министерстве госбезопасности ДНР.

По данным МГБ, подозреваемый преподавал в лицее в подконтрольном ДНР городе Комсомольское. Он передавал Службе безопасности Украины анкетные данные студентов и сотрудников лицея, "в том числе проходящих службу в подразделениях Народной милиции ДНР".

"Посредством электронной почты инициативно отправлял на адрес сайта "Миротворец" письма с установочными данными сотрудников "Профессионального многопрофильного лицея № 68", отдельно отмечая лиц, которые принимали участие в проведении референдума о самоопределении ДНР и систематически выезжают на территорию Украины", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Во время задержания у него "обнаружен флеш-накопитель со списками студентов".

"Приговором суда он признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободы", - добавили в МГБ.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".