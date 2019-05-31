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РИА Новости

Одноклассники и "Дикая мята" проведут в Москве концерт молодых исполнителей

Вчера, 17:33
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© Пресс-служба ОдноклассниковОдноклассники и "Дикая мята" проведут концерт
Одноклассники и Дикая мята проведут концерт
© Пресс-служба Одноклассников
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Социальная сеть Одноклассники впервые проведет в Москве концерт молодых исполнителей, которые поборются за право открыть крупнейший open air фестиваль в России "Дикая мята". Впервые на лайнап крупного фестиваля смогут повлиять пользователи социальной сети, которые в прямом эфире определят лучшего из трех претендентов.
В клубе "Москва" на территории бизнес-пространства АРМА 5 июня в 20:00 по московскому времени начнется концерт, на котором выступят Тося Чайкина, Samosaboy и Мария Шерер. Хэдлайнером вечера станет легендарная панк-группа "Тараканы!". Концерт будет транслироваться в прямом эфире в группе онлайн-шоу "ОК на связи!" в ОК.
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Выбирать лучшую из трех групп будут пользователи Одноклассников прямо во время трансляции. В течение всего концерта внутри прямого эфира будет проходить интерактивное голосование, в котором смогут участвовать все зрители. Группа, набравшая больше всего голосов, откроет 28 июня фестиваль "Дикая мята" и выступит на одной сцене с популярными российскими музыкантами, среди которых — "Аквариум", Баста, Дельфин, Монеточка и другие.
Вход на концерт – свободный по предварительной регистрации. Сбор гостей в 19:00.
Для Одноклассников это первый опыт проведения концертов молодых исполнителей. При этом ОК регулярно поддерживают фестивали и музыкальные конкурсы. В копилке соцсети уже такие большие мероприятия, как фестиваль радио "Европа+", "Лайма", "Усадьба Jazz", "Стереолето". В этом году в Одноклассниках был выбран участник от России для международного конкурса исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2019" – победителем народного выбора в соцсети стала группа "Давинчи".
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