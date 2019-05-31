В Росгосцирке считают, что на цирковую деятельность нужно выдавать лицензии

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Необходимо создать специальный экспертный совет, который бы влиял на выдачу и отзыв лицензий на ведение цирковой деятельности, заявил и. о. генерального директора ФКП "Росгосцирк" Владимир Шемякин.

"Мы предлагаем создать совет, который бы влиял на решение по выдаче лицензий. Мы предлагаем включить в этот совет опытных людей, которые имеют не менее 10-летнего стажа работы в цирках, чтобы было очень объективно. И предлагаем, чтобы этот совет влиял и на выдачу лицензий, и отзыв лицензий, и на контроль проверки, они необходимы", - сказал Шемякин в пятницу на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

Как отметил Шемякин, Росгосцирк представляет ситуацию в государственных компаниях, однако не осведомлен о том, что происходит в частных цирках. "Все те публикации в интернете (о нападении животных на посетителей цирков – ред.), они в 95% относятся именно к этим нашим коллегам", - добавил Шемякин.

Он отметил, что особое внимание стоит уделить аттестации физических лиц, которые имеют дело с животными.

"Мы хотим аттестовывать физических лиц, которые работают с животными. Нам кажется это важным, чтобы как раз к работе с животными допускались только профессиональные люди, и здесь у нас тоже единая позиция у циркового сообщества, поэтому мы их подготовим и передадим вам, Елена Александровна (Ямпольская - глава комитета ГД по культуре)", - сказал он.