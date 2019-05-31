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РИА Новости

В Росгосцирке считают, что на цирковую деятельность нужно выдавать лицензии

Вчера, 17:09
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© Фото : Анастасия ТкачЗдание Российской государственной Цирковой Компании (Росгосцирк)
Здание Российской государственной Цирковой Компании (Росгосцирк)
© Фото : Анастасия Ткач
Здание Российской государственной Цирковой Компании (Росгосцирк). Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Необходимо создать специальный экспертный совет, который бы влиял на выдачу и отзыв лицензий на ведение цирковой деятельности, заявил и. о. генерального директора ФКП "Росгосцирк" Владимир Шемякин.
"Мы предлагаем создать совет, который бы влиял на решение по выдаче лицензий. Мы предлагаем включить в этот совет опытных людей, которые имеют не менее 10-летнего стажа работы в цирках, чтобы было очень объективно. И предлагаем, чтобы этот совет влиял и на выдачу лицензий, и отзыв лицензий, и на контроль проверки, они необходимы", - сказал Шемякин в пятницу на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.
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Как отметил Шемякин, Росгосцирк представляет ситуацию в государственных компаниях, однако не осведомлен о том, что происходит в частных цирках. "Все те публикации в интернете (о нападении животных на посетителей цирков – ред.), они в 95% относятся именно к этим нашим коллегам", - добавил Шемякин.
Он отметил, что особое внимание стоит уделить аттестации физических лиц, которые имеют дело с животными.
"Мы хотим аттестовывать физических лиц, которые работают с животными. Нам кажется это важным, чтобы как раз к работе с животными допускались только профессиональные люди, и здесь у нас тоже единая позиция у циркового сообщества, поэтому мы их подготовим и передадим вам, Елена Александровна (Ямпольская - глава комитета ГД по культуре)", - сказал он.
Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный также поддержал идею с аттестацией работников цирковой сферы. "Мы только приветствуем эту инициативу, мы за, чтобы ввести эту лицензию, которая позволит в дальнейшем регулировать нашу деятельность", - сказал Запашный.
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РосгосциркЭдгард ЗапашныйОбщество
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