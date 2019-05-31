Творческая встреча с худруком МХАТ им. М. Горького Эдуардом Бояковым

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7 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится творческая встреча с художественным руководителем МХАТ им. М. Горького Эдуардом БОЯКОВЫМ, приуроченная к его 55-летнему юбилею, который состоится 16 июня.