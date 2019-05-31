Эксперт: проект "Великие имена России" – плацдарм для общественного диалога

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Присвоение имен великих россиян 44 аэропортам страны стало одним из масштабных проектов последнего времени по вовлечению общественности в определение социально значимых маркеров, считает Дарья Кислицына, руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ.

Подобные проекты помогают заинтересовать россиян узнать историю и культуру своей страны, отметила она.

"Конечно, важен сам факт проявления мнений, потому что были более консенсусные истории и, наоборот, более полярные. В этом смысле мы можем говорить о широком плацдарме для общественного диалога", – сказала Кислицына.

Эксперт также подчеркнула, что проект не ставил целей найти исторических личностей из сферы авиации.

"Я отношусь к этому как к скрепляющему фактору. Важно было найти и определить тех исторических персонажей из разных сфер, по поводу которых возникают чувства патриотизма, гордости, восхищения", – заключила она.

В октябре – ноябре прошлого года в рамках проекта "Великие имена России" жители страны могли выбрать, какие имена получат аэропорты. В итоге в проекте приняли участие более 5,5 миллиона человек.