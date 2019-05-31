В Набережных Челнах при тушении возгорания погиб пожарный

КАЗАНЬ, 31 мая - РИА Новости. Пожарный Халим Хайруллин погиб в Набережных Челнах во время тушения возгорания, получив, по предварительным данным, тепловой удар, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по Татарстану.

"В 12.18 мск 30 мая поступило сообщение о том, что при тушении пожара на пустыре на Автосборочном проспекте города Набережные Челны, предварительно, от теплового воздействия пострадал и был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи командир отделения пожарно-спасательной части №54 старший прапорщик Халим Хайруллин. В течение дня медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, в 20.40 констатировали его смерть", - сказал собеседник агентства.

По информации МЧС, пожарные ПСЧ-54 тушили возгорание в труднодоступном для проезда пожарной автотехники месте при помощи ранцевых установок пожаротушения. При этом они работали на жаре более 30 градусов в боевой одежде и снаряжении, вес только ранцевой установки составляет 18 килограммов.

Когда пожар уже был потушен на большей площади, Хайруллину стало плохо и он потерял сознание.