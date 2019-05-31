США не считают проблемой механизм INSTEX, если он не нарушает санкции

"Наша позиция по торговле с Ираном довольно ясна: есть пункты, на которые распространяются санкции, на другие - не распространяются... Разумеется, что касается гуманитарных товаров, это не будет подпадать под санкции", - сказал Помпео после переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом на дипломатической вилле "Борзиг".