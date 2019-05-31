Организаторы конкурса "ЭКО-пресса-2019" назвали победителя

МУРМАНСК, 31 мая – РИА Новости. Репортаж "Тайны Норвежского моря" телеканала "Россия24", рассказывающий об экологических проблемах в Норвегии, стал победителем конкурса "ЭКО-пресса-2019", организованного международной ассоциацией журналистов-экологов "ЭКО-пресс" для привлечения внимания к проблемам окружающей среды, передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения победителей.

Конкурс, организатором которого выступила международная ассоциация журналистов-экологов "ЭКО-пресс", был призван определить лучших журналистов, пишущих на тему охраны окружающей среды.

"Цель конкурса - привлечь внимание к проблемам окружающей среды России и стран Баренцева региона, особенно имеющих трансграничное и глобальное значение, а также способствовать широкому освещению международных мероприятий в области охраны окружающей среды в СМИ", - пояснил руководитель ассоциации журналистов-экологов "ЭКО-пресс" Сергей Шахиджанян.

По мнению организаторов, конкурс должен инициировать создание качественных журналистских материалов об экологических проблемах Баренцева региона, поощрить журналистов, создающих качественные материалы о проблемах окружающей среды, заинтересовать начинающих и опытных журналистов экологической проблематикой Арктики.

"В конкурсе были заявлены три номинации: лучшая статья, лучшая фотография и лучший репортаж. Главный приз – поездку по территориям Баренцева региона – получает специальный репортаж журналистки Ольги Курлаевой телекомпании "Россия24" "Тайны Норвежского моря", - объявил руководитель проекта "Barents News" Василий Борисов, отметив, что репортаж рассказывает об экологических проблемах в Норвегии, "которые замалчивает официальная пресса".

По мнению члена общественной палаты Василия Ходякова, говорить о таком явлении, как экологическая журналистика, преждевременно, однако очевидно, что сегодня назрела необходимость ее развития.

"Очевидно, что арктический регион становится одним из ключевых не только для России, но и для всего мира. Мы на пороге качественного изменения дел в российской Арктике… Задача экологической журналистики – создать механизмы, когда любые конфликтные ситуации не приводят к революциям, противостоянию", - отметил Ходяков.

Организаторы конкурса получили более ста работ – телевизионные репортажи, статьи и фотоработы, поэтому сделать выбор жюри было непросто. Однако, по мнению организаторов, главная задача конкурса – не только выявить лучших, но и стимулировать региональную прессу писать на темы экологии, разбираться в серьезных проблемах и, опираясь на экспертное мнение, предлагать пути их решения.

"Взаимодействие с прессой помогает выносить важные экологические вопросы в регионе на высокий уровень, когда общество начинает о них задумываться. От экологических журналистов зависит то, как население будет воспринимать сложившуюся ситуацию", - считает директор АНО "Центр экологических инициатив "Чистая Арктика" Екатерина Макарова.