Писатель Водолазкин предложил обсудить вопрос стоимости книг

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Писатель Евгений Водолазкин на совещании общественного совета при комитете Госдумы по культуре предложил собрать заседание, чтобы обсудить меры для снижения стоимости книг.

"Книги у нас очень дорогие. Об этом надо подумать. Надо принять меры к тому, чтобы книги стали дешевле. Например то, что сделали немцы. У них НДС на книгу 7%. Это резко удешевляет производство... Нам нужно отдельное заседание, чтобы разработать систему", - сказал Водолазкин в рамках заседания.

Он отметил, что книги необходимо объявить предметом первой необходимости, чтобы ввести льготы на аренду помещений для книжных магазинов.

Ранее в мае члены комитета по культуре во главе с его председателем Еленой Ямпольской внесли в Госдуму законопроект, предлагающий снять возрастные ограничения с произведений литературы и искусства, а также советского кинематографа.